Bağ-Kur'lu ve memurlar EYT'li sayılacak mı? EYT hakkında tüm merak edilenler....

Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. Ankara'da oluşturulan çalışma grubu tüm teknik konuları değerlendirerek hak sahiplerini belirleyip emeklilik şartlarıyla ilgili taslakları da hazırlıyor. Tüm çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kapsam belirlenirken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ile yıl şartını tamamlamış sigortalılar dikkate alınıyor.