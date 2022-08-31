Bağ-Kur'lu ve memurlar EYT'li sayılacak mı? EYT hakkında tüm merak edilenler....
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT ile ilgili düzenlemeyi dört gözle beklerken EYT ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.
Milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların sonucunu merakla bekliyor. Ankara'da oluşturulan çalışma grubu tüm teknik konuları değerlendirerek hak sahiplerini belirleyip emeklilik şartlarıyla ilgili taslakları da hazırlıyor. Tüm çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanıp kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Kapsam belirlenirken özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve prim ile yıl şartını tamamlamış sigortalılar dikkate alınıyor.
Burada erkekler için yıl şartı 25 yıl olurken kadınlar için ise 20 yıl olarak belirleniyor.
Buna bakıldığında kadınlar için 1999 tarihinden baz alınsa bile 20 yıl şartı tamamlanmış durumdu. Buna göre kadınların sadece prim şartını yerine getirmesi gerekiyor.
Erkekler için ise 25 yıl şartı 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. Daha sonra 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar ise 25 yılın tamamlanmasını bekliyor.