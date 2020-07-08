Bağcılar'da ''dilenci'' operasyonu
İstanbul Bağcılar'da zabıta ve polis ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlar sonucunda 9’u çocuk, 14 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar’da son günlerde dilencilere yönelik artan şikayetler üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi harekete geçti. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda zabıta ve polis ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Uygulama sonucunda caddelerde sürücüleri rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9’u çocuk 14 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Dilencilerin üzerinden yapılan aramada bir miktar para tespit edildi. Haklarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan yetişkin dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. Dilenci çocukların aileleri de uyarıldı ve cezai işlem uygulandı.
İnsanların duygularını istismar etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ekiplerimiz, dilencilere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürüyor.