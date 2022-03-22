Bağışıklık sistemi neden çöker? İşte bağışıklık sisteminin çökmesinin 5 önemli işareti
Sürekli tekrarlayan nezle/grip atakları, sinüzitler, faranjitler, bronşitler bağışıklık sisteminin çökmesinin işaretlerinden olabilir. İşte bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösteren bazı belirtiler...
Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazısında, bağışıklık sisteminin çökmesiyle ilgili belirtileri sıraladı.
1. Sık sık nezle/grip geçirmek. 2. Tekrarlayan ishal ve/veya kabızlık atakları yaşamak.
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3. Geç iyileşen yaralarla boğuşmak. 4. Tekrarlayan kulak, burun, boğaz, akciğer ve sinüs iltihapları.
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5. Kronik bir yorgunluk ve bitkinlik hali.
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BAĞIŞIKLIK BASKILAYICI 5’Lİ ÇETE
BİR: Stres/kortizol İKİ: Yalnızlık/norepinefrin
ÜÇ: Aktivite azlığı DÖRT: Uyku sorunları BEŞ: Kötü beslenme
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