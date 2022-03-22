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Bağışıklık sistemi neden çöker? İşte bağışıklık sisteminin çökmesinin 5 önemli işareti

Sürekli tekrarlayan nezle/grip atakları, sinüzitler, faranjitler, bronşitler bağışıklık sisteminin çökmesinin işaretlerinden olabilir. İşte bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösteren bazı belirtiler...

Bağışıklık sistemi neden çöker? İşte bağışıklık sisteminin çökmesinin 5 önemli işareti - Resim: 1

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazısında, bağışıklık sisteminin çökmesiyle ilgili belirtileri sıraladı.

1. Sık sık nezle/grip geçirmek. 2. Tekrarlayan ishal ve/veya kabızlık atakları yaşamak.

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Bağışıklık sistemi neden çöker? İşte bağışıklık sisteminin çökmesinin 5 önemli işareti - Resim: 2

3. Geç iyileşen yaralarla boğuşmak. 4. Tekrarlayan kulak, burun, boğaz, akciğer ve sinüs iltihapları.

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Bağışıklık sistemi neden çöker? İşte bağışıklık sisteminin çökmesinin 5 önemli işareti - Resim: 3

5. Kronik bir yorgunluk ve bitkinlik hali.

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Bağışıklık sistemi neden çöker? İşte bağışıklık sisteminin çökmesinin 5 önemli işareti - Resim: 4

BAĞIŞIKLIK BASKILAYICI 5’Lİ ÇETE

BİR: Stres/kortizol İKİ: Yalnızlık/norepinefrin

ÜÇ: Aktivite azlığı DÖRT: Uyku sorunları BEŞ: Kötü beslenme

KAYNAK

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