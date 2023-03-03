''Bahar Temizliği'' başladı: 5 ilde, onlarca gözaltı var!

'BAHAR TEMİZLİĞİ'

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde düzenlenen ve 74 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı şafak operasyonlarının, 'Bahar Temizliği' olarak adlandırıldığı belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, organizatörlerin göçmenleri aldıkları güzergahları belirlediklerini ve yapılan teknik takiplerin ise 6 aylık bir çalışmayı kapsadığını söyledi. Yetkililer, Van'ın İran'a olan sınırın 290 kilometre olduğunu, bu sınırın Çaldıran ve Özalp tarafının büyük bölümünde kaçak göçmenlere karşı duvar örüldüğünü, Saray ve Başkale ilçeleri kısmının da 2024'te bitirileceği bildirildi.