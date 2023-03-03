''Bahar Temizliği'' başladı: 5 ilde, onlarca gözaltı var!
Van ve Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik ''Bahar Temizliği'' adı verilen operasyonda 74 kişi gözaltına alındı.
Van ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerle irtibat kurarak, kente sevkini sağlayan organizatörlere yönelik çalışma yaptı.
Organizatörlerin daha önce belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alıp, kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan kentlere getirdikleri tespit edildi. Ekipler, şüphelilere yönelik Van ve Bitlis merkezli İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 118 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.
93 ekip ve 313 personelin katılımıyla helikopter destekli, özel harekat polislerinin katıldığı operasyonlarda 56'sı Van'da ve 18'i diğer illerde olmak üzere 74 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
'BAHAR TEMİZLİĞİ'
Van ve Bitlis merkezli 5 ilde düzenlenen ve 74 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı şafak operasyonlarının, 'Bahar Temizliği' olarak adlandırıldığı belirtildi. Van Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, organizatörlerin göçmenleri aldıkları güzergahları belirlediklerini ve yapılan teknik takiplerin ise 6 aylık bir çalışmayı kapsadığını söyledi. Yetkililer, Van'ın İran'a olan sınırın 290 kilometre olduğunu, bu sınırın Çaldıran ve Özalp tarafının büyük bölümünde kaçak göçmenlere karşı duvar örüldüğünü, Saray ve Başkale ilçeleri kısmının da 2024'te bitirileceği bildirildi.