Bahar yağmurları kaybolan gölü geri getirdi

Eber Gölü ve çevresi ile yakından ilgilenen AKÜ Doğa Koruma ve Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, "Nisan ayından bu zamana kadar çok güzel yağmur yağdı. Bunun etkisini görüyoruz, kısmi olarak doluluk var. Fakat bu doluluk son 5 yıl içerisindeki seviyeler. Bundan daha önceki yıllardaki seviyeden biraz daha üzerinde doluluk var. Bunu da yağışların etkisi olarak ifade edebiliriz. Derinlik olarak geçmişteki ölçümlerimizde 2-3 metre olurken, şimdi maksimum 1 metre civarında derinliğe sahip. Aynı zamanda kuş çeşitliliği açısından bu yıl biraz daha fazla. Birey sayısı değil de tür sayısı olarak fazla. Bu da pozitif yönde bir sinyal göl açısından. Vatandaş olarak su tasarrufuna, bölgedeki su tasarrufuna, yöresel su tasarrufuna riayet etmemiz lazım. Çünkü bunun üzerine önümüzdeki sene biraz daha su artmış olacak. Aslında her şey bizim elimizde" dedi.