Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi
Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu’da hava sıcaklıkları artmıştı. Dün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.
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Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü.
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Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.
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