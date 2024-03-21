  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi

Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi

Bolu'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA
Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 1
1 / 8
Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 2

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu’da hava sıcaklıkları artmıştı. Dün gün içerisinde etkili olan sağanak yağış yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı. 

2 / 8
Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 3

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü. 

3 / 8
Baharı beklerken hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi - Resim: 4

Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu. 

4 / 8