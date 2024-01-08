Bahçeden 5 TL'ye alıp, İstanbul'da 50 TL'ye satıyorlar

'MALİYETLER ÇOK YÜKSEK'

Satış maliyetlerinin yüksek olduğunu kaydeden Aras, "Mandalin Hareketi olarak bir grup insan bunun için çaba sarf ediyoruz ve bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bodrum mandalinasının bahçeden çıkış rakamı 5 ila 10 lira arasında değişiyor bunun çok daha yüksek olması lazım. Bu rakamlarla hiç kimse bahçesine bakamaz. Mandalina, işletmeler tarafından kullanılmalı ki rakamlar yükseltilmeli. Bodrum'da pazardaki satış fiyatı 15 liradan başlıyor. Kargo maliyeti, işçi maliyeti ve diğer birçok maliyet yükseldi. Bu ürünü İstanbul'da yediğiniz zaman fiyatı 50 liraya kadar çıkıyor. Bu ürünü burada işleyip katma değere dönüştürmemiz gerekir. Katma değere dönüştüğü zaman ancak para edecektir. İşletmeler bu ürünü görmezden gelemez ve menülerine koymaları gerekiyor. Bodrum bunu görmeli. Bu yılki rekolte 3 bin tonun altında normalde bu rakam 5 bin tonlardaydı. Geçen sene ise 3 bin 500 ton civarlarındaydı bu sene azalınca iri oluyor. Bu sene don ya da tabiatla ilgili sıkıntılar da olmadı. Şu ana kadar mandalinalar gayet güzel" diye konuştu.