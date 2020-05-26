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  3. 26 Mayıs 2020 19:18

Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP lideri Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP lideri Bahçeli, 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' nedeniyle Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

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Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

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Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Burada konuşan Bahçeli, 2011 yılından itibaren, her Mayıs ayının 27'sinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiklerini anımsattı.

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Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Bu yıl koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı anma toplantısını mecburen sınırlı tutmak durumunda kaldıklarını belirten Bahçeli, "Şehitlerimize manevi görevimizi elbette her fırsatta yerine getireceğiz. Onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yâd edeceğiz. Ülkücü şehitler yurdumuzu alçaklara uğratmayan kahramanlardır. Ve onlar fedakârlık burçlarıdır. Bir davaya inanan, akıl ve kalbin kenetlenmesiyle bu inancını ifa eden, hayata, hadiselere, zamanın ve tarihin ruhuna ülküleriyle bakan, bununla da kalmayıp zalimlere ve hain emellere cesaretle meydan okuyan şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir. Aziz şehitlerimiz haklı mücadelelerinin bedelini canlarıyla ödeyen fazilet, feraset, feragat timsalleridir" dedi.

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