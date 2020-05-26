Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Bu yıl koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı anma toplantısını mecburen sınırlı tutmak durumunda kaldıklarını belirten Bahçeli, "Şehitlerimize manevi görevimizi elbette her fırsatta yerine getireceğiz. Onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yâd edeceğiz. Ülkücü şehitler yurdumuzu alçaklara uğratmayan kahramanlardır. Ve onlar fedakârlık burçlarıdır. Bir davaya inanan, akıl ve kalbin kenetlenmesiyle bu inancını ifa eden, hayata, hadiselere, zamanın ve tarihin ruhuna ülküleriyle bakan, bununla da kalmayıp zalimlere ve hain emellere cesaretle meydan okuyan şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir. Aziz şehitlerimiz haklı mücadelelerinin bedelini canlarıyla ödeyen fazilet, feraset, feragat timsalleridir" dedi.