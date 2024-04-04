Bahçeli yüzündeki morluklar, askıdaki koluyla Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Yerel seçimlerde oy verirken yüzündeki morluklar ve kolundaki askıyla kameralar karşısına çıkan MHP lideri Bahçeli vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Kaynak: AA, DHA, İHA
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Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullanmış, yüzündeki morluklar ve askıdaki koluyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.
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