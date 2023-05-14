Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı
MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli seçmen listesini imzalarken arkasındaki gencin kalp işareti yaptığı görüldü.
MHP lideri Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı.
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Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'' dedi.
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BAHÇELİ'NİN ARKASINDAN KALP İŞARETİ YAPTI
MHP lideri Bahçeli oy kullandıktan sonra seçmen listesine imza atarken hemen arkasında bulunan bir gencin Millet İttifakı'nın sembolü haline gelen kalp işaretini yaptığı görüldü.
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