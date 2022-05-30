Bahçesinde kazı yapan vatandaş buldu! Petrol mü diye yaktı, alev alev yandı
Manisa'da zeytinliğinde sondaj yapan bir vatandaş petrole benzeyen bir sıvı tespit etti. "Petrol mü değil mi" diye çakmakla kontrol edince alevler 1,5 saatte söndürüldü.
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin su kuyusu için yerin yaklaşık 200 metre altına açtığı sondajdan çıkan siyah sıvının petrol olabileceği ihtimali heyecan uyandırdı. Çevre sakinleri ateşle temasında alev alan sıvının petrol olabilme ihtimalinin araştırılmasını isterken, yaşanan olay akıllara Zeki Alasya ile Metin Akpınar’ın oynadığı 1978 yapımı 'Petrol Kralları' filmini getirdi.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Mustafa Yüksel, kendisine ait 10 dönümlük zeytin bahçesinde sulama amaçlı sondaj açtığında, sondajdan petrole benzer siyah bir sıvı çıktığını fark etti. Çıkan sıvıya deneme amaçlı çakmak tutan Yüksel, sıvının alev alması sonrası durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Sıvının boşaltıldığı 2 deneme havuzu birden alevler içinde kalırken çevredeki ağaçlar da zarar gördü. 10 ağacın zarar gördüğü yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndü.
Öte yandan, çıkan sıvının petrole benzer bir kokusunun bulunması dikkat çekerken akıllara Zeki Alasya ile Metin Akpınar’ın oynadığı 1978 yapımı 'Petrol Kralları' filmini getirdi. Yaşanan olayı anlatan çiftçi Mustafa Yüksel, "Zeytin bahçemi sulamak için açtığım sondaj kuyusundan 200 metreye deneme dalgıcı attık. Simsiyah petrol niteliğinde yanıcı bir madde geldi. Denemek için kenardaki birikintiye kibrit çaktığımızda onu söndürelim derken 2 deneme havuzumuzun içine akıttığımız sıvıya sıçradı. Sonrasında da 1 saat boyunca 2 havuzumuzda yanma meydana geldi. İtfaiye müdahale etmeye çalışırken suyu verdiği takdirde alevler daha da hızlanmaya başladı. Kendi halinde sönmesine bıraktık. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde söndü" dedi.
Çıkan sıvı maddenin araştırılmasını isteyen Yüksel, "Biz su kuyusu amacıyla kazdık çıkan sonuç bu. Yetkililere sesleniyorum. Bu konu araştırılsın. Maddi zararımız da oluştu. Henüz zararı hesaplayamadık. 10 kadar ağacım yangından dolayı yandı" ifadelerini kullandı.