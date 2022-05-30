Bahçesinde kazı yapan vatandaş buldu! Petrol mü diye yaktı, alev alev yandı

Öte yandan, çıkan sıvının petrole benzer bir kokusunun bulunması dikkat çekerken akıllara Zeki Alasya ile Metin Akpınar’ın oynadığı 1978 yapımı 'Petrol Kralları' filmini getirdi. Yaşanan olayı anlatan çiftçi Mustafa Yüksel, "Zeytin bahçemi sulamak için açtığım sondaj kuyusundan 200 metreye deneme dalgıcı attık. Simsiyah petrol niteliğinde yanıcı bir madde geldi. Denemek için kenardaki birikintiye kibrit çaktığımızda onu söndürelim derken 2 deneme havuzumuzun içine akıttığımız sıvıya sıçradı. Sonrasında da 1 saat boyunca 2 havuzumuzda yanma meydana geldi. İtfaiye müdahale etmeye çalışırken suyu verdiği takdirde alevler daha da hızlanmaya başladı. Kendi halinde sönmesine bıraktık. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde söndü" dedi.