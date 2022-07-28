Bahçesine patates ekti, zehirli meyve çıktı

“Patatesin üzerinde domates olduğunu gördük ve şaşırdık”

Bahçeye patates eken Enver Yılmaz’ın eşi Emine Yılmaz yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Yılmaz, “İki yerden aldım bu sene patatesi ve ektik bahçeye. Daha sonrasında bahçeye geldik eşim ve çocuklarımla kontrol etmek için. Çiçek açtı normal şekilde. Ama sonrasında patatesin üzerinde domates olduğunu gördük ve şaşırdık. Yenilir mi, yenilmez mi, zehirli midir diye bilmediğimiz için durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştık. Geçen sene de aynı yere ektik öyle bir şey olmadı ama bu sene böyle bir şeyle karşılaştık ve neden olduğunu anlamadık. Fidesinde domates çıkınca çok şaşırdık” derken oğlu Şafak Yılmaz ise, “Biz buraya otları almaya gelmiştik. Geldiğimizde domatesleri görünce şaşırdık. Ben korktum patatesler çöp olacak diye” şeklinde konuştu.