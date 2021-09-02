Bakan Akar ''Koca Yusuf''un kokpitinde

Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem yurt içi hem sınır ötesinde önemli faaliyetler icra ettiğini belirtti. Bakan Akar, "Müşterek harekatın ayrılmaz temel unsurlarından biri olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gerek operasyonel gerekse barış görevlerinde elde ettiği başarılar herkesin malumudur. Son olarak Afganistan'dan tahliye görevini hem teknik hem idari hem de uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir başarıyla icra ettiniz" diye konuştu.