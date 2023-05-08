Bakan Bilgin asgari ücret zammı için rakam verdi: Aşağı yukarı...

Kamuda çalışan 700 işçinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten gelecek zam teklifinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak Türk-İş ve Hak-İş başkanlarıyla görüştü. İşçilerin zam oranı ise Salı günü açıklanacak. Kritik zam teklifi kararı öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında açıklamalar yaptı.