Bakan Bilgin asgari ücret zammı için rakam verdi: Aşağı yukarı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında işçi zammı ve asgari ücret zammıyla ilgili açıklama yaptı.
Kamuda çalışan 700 işçinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetten gelecek zam teklifinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak Türk-İş ve Hak-İş başkanlarıyla görüştü. İşçilerin zam oranı ise Salı günü açıklanacak. Kritik zam teklifi kararı öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında açıklamalar yaptı.
"İŞÇİLERİMİZİN RAHAT NEFES ALACAĞI BİR AÇIKLAMA OLACAK"
Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bu 700 bini aşkın işçi kitlesiyle sürdürdüğümüz toplu görüşme. Belli bir aşamaya geldiler. Uzlaşma yada uzlaşmadığı noktaları ortaya koydular.
Emeğin lehine müdahale etmek durumundayız. Sosyal devlet emekçileri korumak zorundadır. Aşağı yukarı mesele bitme noktasına geldi. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız da katılımıyla bu uzlaşmanın sonucu açıklanacak. İşçilerimiz müsterih olsunlar, emekçileri enflasyona karşı koruduk. Dolayısıyla işçilerimizin rahat nefes alacağı bir açıklama olacağını söyleyebilirim. Rakamı yarın açıklayacağız.
Başkanlık sisteminde siyasi sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanımız'dadır. Kararı kendisi açıklayacak. Önemli bir karar olabileceğini söylemek isterim. Enflasyon aşağı düşüyor ama hayat pahalılığı işçilerin maaşını azaltıyor. Bunu koruyacak şekilde anlaşma yapacağız"