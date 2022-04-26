Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Net tarih verdi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi programa katılmak için Gümüşhane’ye geldi.
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. İlk olarak Torul ilçesine gelen Bakan Bilgin, Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ilçedeki babaevine ziyarette bulundu.
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Ziyaretin ardından Gümüşhane’ye hareket eden Bakan Bilgin, sırasıyla AK Parti ve MHP teşkilatlarını ve son olarak Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret etti.
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Bakan Bilgin daha sonra, Gümüşhane İl Özel İdaresi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada işçilerle birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, programın sonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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