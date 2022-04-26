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  4. Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Net tarih verdi!

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Net tarih verdi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Net tarih verdi! - Resim: 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi programa katılmak için Gümüşhane’ye geldi.

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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Net tarih verdi! - Resim: 2

. İlk olarak Torul ilçesine gelen Bakan Bilgin, Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ilçedeki babaevine ziyarette bulundu.

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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Net tarih verdi! - Resim: 3

Ziyaretin ardından Gümüşhane’ye hareket eden Bakan Bilgin, sırasıyla AK Parti ve MHP teşkilatlarını ve son olarak Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret etti. 

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Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Net tarih verdi! - Resim: 4

Bakan Bilgin daha sonra, Gümüşhane İl Özel İdaresi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada işçilerle birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, programın sonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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