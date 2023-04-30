Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret 30 bin lira...

Piyasalar yüksek olduğu için ücretleri artıracağız. Ancak şu an buradan rakam vermem doğru olmaz. Henüz mayıs ayındayız, daha haziran var. Çok sayıda veriyi kullanarak buna karar veriyoruz. Bizi yanıltan bazı şeyler oluyor onları kale almıyoruz. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı adı altında bilime dayalı olmadan araştırma yapanlar var. Biz onları esas almıyoruz. Bazı işçi kuruluşları yayınlıyor bu rakamları.