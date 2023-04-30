Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret 30 bin lira...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vedat Bilgin A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çalışanların merakla beklediği asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamla ilgili konuşan Bilgin, zammın nelere göre hesaplandığını ve piyasadaki beklentiler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları;
Hükümet olarak refah artışının bütün topluma yayılması için çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanları ve emekçileri koruyacak bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyon düşüyor fakat fiyatlar düşmüyor. Bize düşen de sosyal devlet anlayışıyla ücreti artırarak emekçinin alım gücünü korumak.
Piyasalar yüksek olduğu için ücretleri artıracağız. Ancak şu an buradan rakam vermem doğru olmaz. Henüz mayıs ayındayız, daha haziran var. Çok sayıda veriyi kullanarak buna karar veriyoruz. Bizi yanıltan bazı şeyler oluyor onları kale almıyoruz. Açlık sınırı, yoksulluk sınırı adı altında bilime dayalı olmadan araştırma yapanlar var. Biz onları esas almıyoruz. Bazı işçi kuruluşları yayınlıyor bu rakamları.
"ASGARİ ÜCRETİ 30 BİN LİRA OLACAK" İDDİASI
Bunun kimin dediğinin bir önemi yok. Bunu diyen adam iktisat dersinden 10-20 puan alabilir daha fazlasını alamaz. O zaman 100 bin yapalım... Bunu yaparsak alım gücünü düşürmüş oluruz.