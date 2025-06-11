Bakan duyurdu: Sapanca'da büyük temizlik başlıyor

BAŞKAN ALEMDAR'DAN TEŞEKKÜR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sapanca Gölü kıyı kesimlerinin doğal yapısını koruma altına alacak projeyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıklama yapıp, teşekkür etti. Kentte bir süredir beklenen Sapanca Gölü Çevresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi ile ilgili gelişmeleri paylaşıp, Türkiye'nin sayılı tektonik göllerinden biri olan Sapanca Gölü'ne turizm açısından değer katacak proje için 18 Haziran'da yapım ihalesine çıkılacağını ifade etti. Alemdar, projenin kente nefes aldıracağını belirterek, "Türkiye'nin göz bebeği olan Sapanca Gölü'müzün ekolojisine ve güzelliğine uygun bu proje, şehrin dinlenme noktası olacak. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın her yerinden turist ağırlayacağımız bu projeyle gölün doğal güzelliğini en harika şekilde hissedecek, ekolojiyi ve doğal dengeyi gözeterek geleceğe miras bırakacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 18 Haziran'da yapım ihalesine çıkarak en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.