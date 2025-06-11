Bakan duyurdu: Sapanca'da büyük temizlik başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sapanca Gölü çevresindeki kaçak yapılar ve iskelelerin kaldırılacağını belirterek ''Doğal dokuyu ortaya çıkaracağız'' dedi.
Bakan Kurum, Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların kaldırılarak göl çevresini rahatlatacak yeni projenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kurum, paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve ihya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız" dedi.
KAÇAK 97 İSKELE KALDIRILACAK
Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirilecek düzenleme ile Sapanca Gölü kıyısındaki yapı ihlallerine son verecek. Gölün kıyı şeridindeki kaçak 97 iskele kaldırılacak. Böylece göl çevresi doğal yapısına kavuşacak ve mevcut yürüyüş yolu yeniden düzenlenecek. 2 etaplı düzenleme kapsamında toplam 25 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşların kullanımına sunulacak.
BAŞKAN ALEMDAR'DAN TEŞEKKÜR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sapanca Gölü kıyı kesimlerinin doğal yapısını koruma altına alacak projeyi kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıklama yapıp, teşekkür etti. Kentte bir süredir beklenen Sapanca Gölü Çevresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi ile ilgili gelişmeleri paylaşıp, Türkiye'nin sayılı tektonik göllerinden biri olan Sapanca Gölü'ne turizm açısından değer katacak proje için 18 Haziran'da yapım ihalesine çıkılacağını ifade etti. Alemdar, projenin kente nefes aldıracağını belirterek, "Türkiye'nin göz bebeği olan Sapanca Gölü'müzün ekolojisine ve güzelliğine uygun bu proje, şehrin dinlenme noktası olacak. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın her yerinden turist ağırlayacağımız bu projeyle gölün doğal güzelliğini en harika şekilde hissedecek, ekolojiyi ve doğal dengeyi gözeterek geleceğe miras bırakacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 18 Haziran'da yapım ihalesine çıkarak en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.