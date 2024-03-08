Bakan duyurdu: Türkiye'de 2 yeni bitki türü keşfedildi

‘TÜR SAYISI 12 BİN 143’E ÇIKTI’

Bakan Yumaklı, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2 milyon 141 bin 500 TL hibe desteği ile hayata geçirilen 'Tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi tarım ve üst sera örtüsü projesi' için Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Burada da bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, Bartın’da 2 adet yeni bitki türü keşfedildiğini belirterek, “Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğe sahip bir ülke olduğunu biliyoruz. Ulusal biyolojik çeşitlilik, envanter ve izleme projemiz var. Bu kapsamda 12 bin 141 türü kayıt altına almış durumdayız. Buradan Türkiye florasına 2 yeni bitki keşfinin yapıldığının da müjdesini vermek istiyorum. Çünkü Bartın gibi yeşilin, doğanın her türlü zenginliğin olduğu bir yerde biyoçeşitlilik zenginliğinin olmaması da düşünülemezdi elbette. Doğa Koruma Milli Parklar'daki arkadaşlarımız Bartın’da izleme çalışma yaptı. Bu çalışmalarda ‘Püsürotu’ ve ‘Boylualtınasa’ isimli bitkilerimizi biyoçeşitlilik listemize dahil etmiş olduk. Böylece tür sayısını 12 bin 143’e çıkarmış olduk. Bartın'dan da bunun müjdesini bütün Türkiye'ye vermiş olalım. Bu çok basit bir konuymuş gibi düşünülebilir. Ancak gelecek nesiller boyu devam etmesi gereken bir biyoçeşitlilik, zenginliğinin 2 tanesinin de Bartın'da olması bizler açısından son derece mutluluk vericidir” dedi.