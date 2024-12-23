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  4. Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu

Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Colani ile ile Kasyun Dağı’nda çay içti.

Kaynak: İHA
Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu - Resim: 1

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de temaslarına devam ediyor.

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Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu - Resim: 2

Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.

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Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu - Resim: 3

Kasiun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.

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Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu - Resim: 4
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