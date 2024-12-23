Bakan Fidan, HTŞ lideri Colani'den Şam hatırası pozu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Colani ile ile Kasyun Dağı’nda çay içti.
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’de temaslarına devam ediyor.
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Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam’ı kuşbakışı gören Kasyun Dağı’nda çay içti.
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Kasiun Dağı, peygamberlere ve salih kimselere atfedilen kutsal mekanlar, mağaralar ve efsanelerle biliniyor.
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