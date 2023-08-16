Bakan Işıkhan'dan emekli maaşına zam mesajı
Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelen zam haberiyle umutlandı.
Çorum sokaklarında dolaşırken bir vatandaşın emeklilikle ilgili sorunlarını dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan umut dolu bir açıklama yaptı.
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Bakan Işıkhan, "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" ifadelerini kullandı.
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Bu açıklamanın ardından emeklilerin gözleri, ekim ayında açılacak olan Meclis'e çevrildi.
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Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik zam, kök maaşa göre hesaplanan emekli maaşlarını etkilediği belirtilerek bazı emeklilerin maaşları hala artmadı ve 7.500 TL maaş almaya devam ettiği aktarıldı.
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