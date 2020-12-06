Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte alarm veren iller
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Hatay, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptığı toplantı sonrası son durumu açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il toplantılarını tekrarladıklarını ifade etti.
Bakan Koca'nın açıklamaları:
Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında.
Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74.