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  3. 06 Aralık 2020 10:51

Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte alarm veren iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Hatay, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile yaptığı toplantı sonrası son durumu açıkladı.

Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte alarm veren iller

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla il toplantılarını tekrarladıklarını ifade etti.

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Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte alarm veren iller

Bakan Koca'nın açıklamaları:
Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında.

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Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte alarm veren iller

Son haftada Adana'da vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. Hatay'da artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. Mersin'de artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. Samsun'da artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. Kastamonu'da artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74.

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Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte alarm veren iller

Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır.

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