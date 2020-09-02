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  3. 02 Eylül 2020 22:27

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte en çok korona vakası olan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüste yüksek riskli illeri tek tek sıraladı.

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte en çok korona vakası olan iller!

İŞTE YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Ankara

1/ 9
Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte en çok korona vakası olan iller!

İstanbul

2/ 9
Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte en çok korona vakası olan iller!

İzmir

3/ 9
Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte en çok korona vakası olan iller!

Bursa

4/ 9
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