  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 07 Mayıs 2020 00:16

Bakan Koca uyarmıştı ama İstiklal Caddesi bugün de yoğun

Taksim ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın DHA'nın dün çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal Caddesi iyi görüntü vermedi" uyarısına rağmen İstiklal Caddesi yoğunluğunu koruyor. Öte yandan cadde üzerindeki bazı dükkanlar açıldı.

Bakan Koca uyarmıştı ama İstiklal Caddesi bugün de yoğun

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle hafta sonu sokağa çıkamayan vatandaşlar yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladı. Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  DHA'nın dün çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "İstiklal caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" uyarısında bulundu.

1/ 7
Bakan Koca uyarmıştı ama İstiklal Caddesi bugün de yoğun

Yapılan uyarılara rağmen bugün de İstiklal Caddesi'nin yoğun olduğu gözlendi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri cadde üzerinde anonslar yaparak vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşanlara da cezai işlem uygulandı. 

2/ 7
Bakan Koca uyarmıştı ama İstiklal Caddesi bugün de yoğun

İstiklal Caddesi üzerinde maskesiz dolaşan turiste cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin cezai işlem uygulayacağını öğrenen turist "Ben İstiklal Caddesi'nde maskesiz dolaşılmadığını bilmiyorum. Maske çantamda. İki aydır evden çıkmıyorum. Bilseydim takardım" dedi ancak cezai işlemden kurtulamadı.

3/ 7
Bakan Koca uyarmıştı ama İstiklal Caddesi bugün de yoğun

İnsanların İstiklal Caddesi'ne çıkması esnafı da harekete geçirdi. Koronavirüs nedeniyle kepenk kapatan birçok esnaf yavaş yavaş yeniden işbaşı yaptı. Önce temizlik yapan esnaf müşteri beklemeye başladı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM