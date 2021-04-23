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  4. Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama! İşte ilçe ilçe İstanbul'da son durum

Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama! İşte ilçe ilçe İstanbul'da son durum

Sağlık Bakanı Koca, İl Sağlık Yöneticileri ile yaptığı kritik toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsteki gelişmelere dair önemli bir açıklamada bulundu. Koca sona açıklaması ile vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çekti.

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ADALAR 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

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ARNAVUTKÖY 
Bakan Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısı sonrası çok kritik açıklamalarda bulunmuştu. Faz-2 çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu, mayısta Faz-3 aşamasına geçileceğini bildirdi.

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ATAŞEHİR 
Bakan Koca, videokonferans yöntemiyle başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

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