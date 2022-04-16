Bakan Koca'nın ''müjdesi'' Bilim Kurulu üyesinden döndü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kapalı ortamların riskli olduğunu belirterek, "Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Ama aile içi toplanmalar hala güvenli değil, korumamız gereken riskli gruplar var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde haftaya en önemli Bilim Kurulu toplantılarından birinin yapılacağını ve okullardaki maske kullanımının da ele alınacağını açıklamıştı.
Herkes bu toplantıdan çıkacak haberi beklerken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kısıtlamaların artık söz konusu olmadığını belirten Özlü, “Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular” diye konuştu.
Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü şöyle konuştu: