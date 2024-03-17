Bakan Özhaseki konut kredisinin detaylarını açıkladı: Ne kadar hibe ve kredi verilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"nın detaylarını açıkladı.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm ayrıntıların bulunduğu bir paylaşım yaptı.
Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve yanıtları şöyle...
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1- KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.
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2- İŞ YERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?
İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.
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3- KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?
Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.
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