Bakan Şimşek duyurdu: Kamuda artık sadece Togg'a izin

Bakan Şimşek: TL'deki kan kaybı durdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, "Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi, TL'deki kan kaybı durdu ve kur oynaklığı azaldı." dedi. Kamuda tasarruf için de yoğun çaba içerisinde olduklarını belirten Şimşek, kamunun taşıt taleplerinde de sadece TOGG'a izin verdiklerini söyledi.

10.12.2023 - 10:13

"RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ"

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi." dedi.

"TL'DE KAN KAYBI DURDU"

Türk lirasındaki kan kaybının da durduğunu belirten Şimşek, "Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi." değerlendirmesinde bulundu.



NOT GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞİYOR

Standard & Poor's ve Fitch'ten gelen olumlu haberlere dikkat çeken Şimşek, "Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti." dedi.