Bakan Şimşek duyurdu: Kamuda artık sadece Togg'a izin
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf için atılacak yeni adımları duyurdu.
"RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ"
Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi." dedi.
"TL'DE KAN KAYBI DURDU"
Türk lirasındaki kan kaybının da durduğunu belirten Şimşek, "Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi." değerlendirmesinde bulundu.
Haberler
Foto Galeri
NTVPara Haberleri
Bakan Şimşek: TL'deki kan kaybı durdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılan adımların sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, "Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi, TL'deki kan kaybı durdu ve kur oynaklığı azaldı." dedi. Kamuda tasarruf için de yoğun çaba içerisinde olduklarını belirten Şimşek, kamunun taşıt taleplerinde de sadece TOGG'a izin verdiklerini söyledi.
10.12.2023 - 10:13
Haberler - ntv.com.tr
Paylaş
"RİSK PRİMLERİ DÜŞTÜ"
Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Ülkemizin risk primini gösteren CDS, Mayıs'ta 700 baz puanın üzerindeydi, 7 Aralık itibarıyla 336 baz puana düştü. Mayıs-aralık döneminde Türkiye'nin risk primi 300 baz puandan fazla düşerken, gelişmekte olan ülkelerin risk primi ortalama 55 baz puan geriledi." dedi.
NTVPARA HABERLERİ
Aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 Aralık kira zammı kaç TL?
Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Zam hesabında son durum
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI: TÜİK Kasım enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?
FED TOPLANTI TARİHİ: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED Aralık faiz toplantısı bekleniyor
"TL'DE KAN KAYBI DURDU"
Türk lirasındaki kan kaybının da durduğunu belirten Şimşek, "Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu. 1 aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, mayısta yüzde 57 seviyesindeydi. 7 Aralık itibarıyla yüzde 9'a geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11 seviyesindeydi." değerlendirmesinde bulundu.
NOT GÖRÜNÜMÜ İYİLEŞİYOR
Standard & Poor's ve Fitch'ten gelen olumlu haberlere dikkat çeken Şimşek, "Not görünümümüz iyileşiyor. Standard & Poor's not görünümümüzü önce durağana, sonra pozitife yükseltti. Fitch ise negatiften durağana yükseltti." dedi.
"CARİ AÇIK AZALIYOR"
Ekonomide atılan adımlarla birlikte cari açığın azaldığını söyleyen Şimşek, "Yılın 2'inci çeyreği ile 3'üncü çeyreğini karşılaştırırsak, İç talebin büyümeye verdiği katkı 10.2 puandan, 8.5 puana düştü. Net dış talebin negatif katkısı da 6.3 puandan 2.6 puana düştü. Cari açık azalıyor. Yıllıklandırılmış cari açık eylül ayında mayısa göre 8.6 milyar dolarlık bir iyileşme gösterdi ve 51.7 milyar dolar olarak gerçekleşti." dedi.