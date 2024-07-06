Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla, memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 19.31 olması kesinleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı.
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Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.
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Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin detaylar netleşti.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelgeye göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam yapılması kesinleşti.
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