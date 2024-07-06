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Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla, memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 19.31 olması kesinleşti.

Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. 

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Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları - Resim: 2

Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

 

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Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları - Resim: 3

Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin detaylar netleşti.

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Bakan Şimşek imzayı attı: İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları - Resim: 4

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelgeye göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam yapılması kesinleşti.

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