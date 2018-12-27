Bakan Türk devini test etti ! İşte görüntüler...
Sanayi ve TeknolojiBakanı Mustafa Varank, yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Tarsus'taki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Mersin'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.
Bakan Varank, bir dizi etkinlik ve toplantılara katılmak üzere geldiği Mersin'de, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte Koluman Otomotiv'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika yetkililerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, daha sonra savunma sanayi için üretilen 'Derman' adlı zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.