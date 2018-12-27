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  3. 27 Aralık 2018 16:48

Bakan Türk devini test etti ! İşte görüntüler...

Sanayi ve TeknolojiBakanı Mustafa Varank, yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.

Bakan Türk devini test etti ! İşte görüntüler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Tarsus'taki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.

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Bakan Türk devini test etti ! İşte görüntüler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koluman Otomotiv'in Mersin'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında yüzde 70 oranda yerli olarak üretilen zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.

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Bakan Türk devini test etti ! İşte görüntüler...

Bakan Varank, bir dizi etkinlik ve toplantılara katılmak üzere geldiği Mersin'de, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile birlikte Koluman Otomotiv'in Tarsus ilçesindeki fabrikasında incelemelerde bulundu. Fabrika yetkililerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Varank, daha sonra savunma sanayi için üretilen 'Derman' adlı zırhlandırılmış lojistik destek aracını test etti.

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Bakan Türk devini test etti ! İşte görüntüler...

Bakan Varank, 8x8 özelliğindeki zırhlı aracı bizzat kullanarak test ettikten sonra yaptığı açıklamada, aracın performansının çok iyi olduğunu belirterek, "Direksiyonu çok hafifti. Aynı zamanda 16 ton da yük taşıyorduk. Bu yük ile beraber aracı kullanmış olduk.

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