Bakan Uraloğlu açıkladı: ''İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor!''
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale Gelibolu Yeni Feribot İskelesi'nin açılış töreninde, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla İstanbul-Çanakkale arasının 2 saate, Tekirdağ arasının 1 saatin altına düşeceğini müjdeledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı tamamlanan dev kapasiteli Yeni Feribot İskelesi'nin açılış töreninde ulaşım sürelerini kökten değiştirecek önemli müjdeler verdi. Kınalı-Malkara Otoyolu projesi ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün İstanbul'a kesintisiz bağlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, bu dev entegrasyon sayesinde İstanbul ile Çanakkale arasındaki seyahat süresinin 3,5 saatten yalnızca 2 saate ineceğini açıkladı.
Törende yaptığı konuşmada ulaşım ağlarındaki devrim niteliğindeki çalışmalara dikkat çeken Uraloğlu, yeni otoyol projelerinin sağlayacağı zaman tasarrufunun altını çizdi. Geçtiğimiz yıl başlatılan Kınalı-Malkara Otoyolu çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte İstanbul-Tekirdağ rotasının 1 saatin altına düşeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Daha da önemlisi Marmara otoyol ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak" diyerek projenin stratejik önemini vurguladı. Ayrıca, sabah saatlerinde Çerkezköy'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın test sürüşlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bilgisi de paylaşıldı.
Şehir İçi Trafiği Bitiren Dev Tesis: Gelibolu Yeni Feribot İskelesi
Gelibolu'nun tarihi dokusuna ve destansı ismine yakışır bir eser olarak nitelendirilen yeni iskele, bölge trafiğine derin bir nefes aldıracak. Toplam 43 bin 63 metrekarelik devasa bir alana kurulan tesis; aynı anda 4 geminin yanaşabileceği modern rampa sistemi, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli geniş bekleme alanları ve 215 metrekarelik yolcu salonuyla hizmet verecek. Yeni düzenleme ile Gelibolu-Lapseki hattını kullanacak olan dev araç filosu doğrudan iskeleye yönelecek ve ilçe merkezindeki kronik trafik sıkışıklığı tamamen tarihe karışacak.
Denizcilikte Tarihi Zirve: Dünyada 10. Sıradayız
Konuşmasında denizciliğe verilen öneme de geniş yer ayıran Uraloğlu, 'Mavi Vatan' vizyonu doğrultusunda elde edilen küresel başarıları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda denizcilikte çağ atlandığını belirten Bakan, "2002 yılında dünya deniz ticaret filosu sıralamasında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılında 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi" sözleriyle Türkiye'nin denizci ülkeler liginde sancağını en üst sıralarda dalgalandırdığını belirtti.