Bakan Uraloğlu açıkladı: ''İstanbul-Çanakkale arası 2 saate düşüyor!''

Şehir İçi Trafiği Bitiren Dev Tesis: Gelibolu Yeni Feribot İskelesi

Gelibolu'nun tarihi dokusuna ve destansı ismine yakışır bir eser olarak nitelendirilen yeni iskele, bölge trafiğine derin bir nefes aldıracak. Toplam 43 bin 63 metrekarelik devasa bir alana kurulan tesis; aynı anda 4 geminin yanaşabileceği modern rampa sistemi, 115 tır ve 340 otomobil kapasiteli geniş bekleme alanları ve 215 metrekarelik yolcu salonuyla hizmet verecek. Yeni düzenleme ile Gelibolu-Lapseki hattını kullanacak olan dev araç filosu doğrudan iskeleye yönelecek ve ilçe merkezindeki kronik trafik sıkışıklığı tamamen tarihe karışacak.