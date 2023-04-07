Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı
Türkiye'nin otomobili Togg bugün bakanlıklara da teslim edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.
Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı.
Akıllı cihazlar, bugün itibarıyla bakanlıklara da teslim edildi.
İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.
İlk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı
Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.
Aliyev, Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.
Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.
Aliyev, Togg’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.