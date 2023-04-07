Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X akıllı cihazlarının sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyatına başlandı.

Akıllı cihazlar, bugün itibarıyla bakanlıklara da teslim edildi.

İstanbul Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.