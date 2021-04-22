Bakan Akar da tüm vatandaşların aşılama konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, "Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım." diye konuştu. Bakanlara ziyaretlerinde Vali Şehmus Günaydın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti.