Bakanlığın ''güvensiz ürünleri'' listesine 3 ürün daha girdi

Haber3com // Ticaret Bakanlığı piyasadaki sağlığı tehdit eden güvensiz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Şubat ayında onlarca ürünü "Güvensiz Ürün Listesi"ne alan Bakanlık Mart ayının "güvensiz ürünlerini" de açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda üç farklı oyuncak ürününün sağlığa zararlı olduğu tespit edildi. Bakanlık, bu oyuncakların kullanımının çocuklar için risk taşıdığını belirterek piyasadan toplatılmasına ve satışlarının yasaklanmasına karar verdi.

İşte Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne Mart ayında giren ürünler...