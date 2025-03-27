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Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nin Mart ayı listesine 3 çocuk ürünü daha eklendi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın Mart ayı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ifşa ettiği o ürünler...

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı piyasadaki sağlığı tehdit eden güvensiz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık Mart ayı "Güvensiz Ürün Listesi"ne yeni ürünler ekledi.

İşte Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne Mart ayında giren ürünler...

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Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı - Resim: 2

Mavi Eşofman Takımı
Rio Bambam Marka Mavi Eşofman Takımı
Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Ts En 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik – Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri Standardının Gereklerini Karşılamamaktadır

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Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı - Resim: 3

Zng Marka Kırmızı Elbise (14753) (7-14 Yaş)
Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri-Özellikler, Madde 3.1., Madde 3.1.1. Kısımlarından "Kalır" Sonuç Almıştır.
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Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı - Resim: 4

Çocuk Giyim
Mkek Ankaragücü Spor

Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Kordon Gereklilikleri: Büyük Çocuk Ve Genç Giysileri İçin Şapka Ve Boyun Alanı (7-14) Yaş : Büzme Serbest Uçludur Ve 17 Cm Olarak Ölçülmüştür.
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