Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı

Çocuk Giyim

Mkek Ankaragücü Spor

Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Kordon Gereklilikleri: Büyük Çocuk Ve Genç Giysileri İçin Şapka Ve Boyun Alanı (7-14) Yaş : Büzme Serbest Uçludur Ve 17 Cm Olarak Ölçülmüştür.

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