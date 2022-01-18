Bakanlık açıkladı: Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için 10 soru 10 cevap

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilişkin sorulara yanıt verdi.

10 soru 10 cevap olarak yayımlanan bildiride Hazine ve Maliye Bakanlığı senaryolara göre kazançları da örneklerle ortaya koydu.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirisi: