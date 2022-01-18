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Bakanlık açıkladı: Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için 10 soru 10 cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı ile ilgili sorulara yanıt verdi. İşte Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı hakkında merak edilen her şey...

Bakanlık açıkladı: Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için 10 soru 10 cevap - Resim: 1

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilişkin sorulara yanıt verdi.

10 soru 10 cevap olarak yayımlanan bildiride Hazine ve Maliye Bakanlığı senaryolara göre kazançları da örneklerle ortaya koydu.

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirisi:

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Bakanlık açıkladı: Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için 10 soru 10 cevap - Resim: 2
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Bakanlık açıkladı: Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için 10 soru 10 cevap - Resim: 3
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Bakanlık açıkladı: Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı için 10 soru 10 cevap - Resim: 4
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