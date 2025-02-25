Bakanlık bu ürünleri kara listeye ekledi: Hepsi piyasadan toplatılıyor

Yapılan son denetimlerde, bazı giyim, oyuncak ve aksesuar ürünlerinin sağlık açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bakanlık bu ürünlerin piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

İşte güvensiz olduğu tespit edilen o ürünler: