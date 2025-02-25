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Bakanlık bu ürünleri kara listeye ekledi: Hepsi piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verilen ürünleri açıkladı.

Bakanlık bu ürünleri kara listeye ekledi: Hepsi piyasadan toplatılıyor - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonrası güvensiz olduğu belirlenen ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Tüketiciler açısından risk oluşturulan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan ediliyor. 

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Bakanlık bu ürünleri kara listeye ekledi: Hepsi piyasadan toplatılıyor - Resim: 2

Yapılan son denetimlerde, bazı giyim, oyuncak ve aksesuar ürünlerinin sağlık açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bakanlık bu ürünlerin piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi. 

İşte güvensiz olduğu tespit edilen o ürünler:

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Bakanlık bu ürünleri kara listeye ekledi: Hepsi piyasadan toplatılıyor - Resim: 3

Marka: Özkaya Plastik

Ürün: Turuncu Sarı Su Tabancası

Güvensizlik nedeni: Ambalaj Kalınlığının İstenen 0.038 Mm'den Büyük Olması Gerekmektedir. Ölçülen Ortalama Ön Kalınlık 0.028Mm, Arka Kalınlık İse 0.027 Mm Olarak Ölçülmüştür.

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Bakanlık bu ürünleri kara listeye ekledi: Hepsi piyasadan toplatılıyor - Resim: 4

Marka: Hippıl Baby

Ürün: Yazlık Kız Çocuk Takımı

Güvensizlik nedeni: Ürün Dekoratif Kordonun Uç Kısmında 3 Boyutlu Süsleme Bulunmaktadır. Ayrıca, Dekoratif Kordon 14 Cm' Den Uzundur.

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