Bakanlık bu ürünleri kara listeye ekledi: Hepsi piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verilen ürünleri açıkladı.
Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonrası güvensiz olduğu belirlenen ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Tüketiciler açısından risk oluşturulan ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan ediliyor.
Yapılan son denetimlerde, bazı giyim, oyuncak ve aksesuar ürünlerinin sağlık açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bakanlık bu ürünlerin piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.
İşte güvensiz olduğu tespit edilen o ürünler:
Marka: Özkaya Plastik
Ürün: Turuncu Sarı Su Tabancası
Güvensizlik nedeni: Ambalaj Kalınlığının İstenen 0.038 Mm'den Büyük Olması Gerekmektedir. Ölçülen Ortalama Ön Kalınlık 0.028Mm, Arka Kalınlık İse 0.027 Mm Olarak Ölçülmüştür.
Marka: Hippıl Baby
Ürün: Yazlık Kız Çocuk Takımı
Güvensizlik nedeni: Ürün Dekoratif Kordonun Uç Kısmında 3 Boyutlu Süsleme Bulunmaktadır. Ayrıca, Dekoratif Kordon 14 Cm' Den Uzundur.