Bakanlık harekete geçti: Korona virüs aşısında 3. doz geliyor
Türkiye'de korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyasında sıra memur ve işçilere geldi. Bugün itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 35 milyona yaklaştı. Öte yandan 3. doz ''hatırlatma'' aşısı için de planlama gündeme. Bunun için antikor ölçümleri yapılacak. İşte aşıda son gelişmeler...
Pandemi konusunda yaz çalışmalarında birden fazla başlık bulunuyor. Hedef hem 14 Ocak’ta başlayan aşılamanın başarılı şekilde sürmesi, hem de aşı duyarsızlığı ve karşıtlığıyla mücadele.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre diğer taraftan hatırlatma dozu olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlama yapılıyor. Çalışmalar, gelişmelere göre seçenekli olarak devreye sokulacak.
ANTİKOR DENEYİ
Buna göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.
Sonra antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.