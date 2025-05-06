Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi konusunda "eyvah devlet arazime el koyacak" endişeleri büyük bir tartışma başlattı.
Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti.
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Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, tarım işlerinde kullanılmak maksadıyla kiraya verecek
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. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. S
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ezonluk kiraya verilecek tarım arazileri için il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak.
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