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Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi konusunda "eyvah devlet arazime el koyacak" endişeleri büyük bir tartışma başlattı.

Kaynak: İHA
Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ? - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı kullanılmayan tarım arazileri için harekete geçti.

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Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ? - Resim: 2

 Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri, tarım işlerinde kullanılmak maksadıyla kiraya verecek

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Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ? - Resim: 3

. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. S

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Bakanlık işlenmeyen tarım arazilerine el mi koyacak ? - Resim: 4

ezonluk kiraya verilecek tarım arazileri için il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak.

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