Bakanlık kartı koyduğu aracıyla trafikte terör estirdi

Sürücünün aracının trafikten men kaydı olduğu görülürken, otomobilindeki bakanlık kartının sahte olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları çalışmada M.O.D.'nin 'yaralama' ve 'uyuşturucu' gibi suçlardan kaydı olduğunu tespit etti.