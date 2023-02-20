Bakanlık madde madde açıkladı: İşte depremzedelere yapılacak yardımlar
İçişleri Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
1. AFETZEDELER İÇİN NAKDİ YARDIM YAPILACAK MI?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.
Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.
2. HASARLI EVLER İÇİN TAŞINMA YARDIMI YAPILACAK MI?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.
3. HASARLI EVLER İÇİN TAŞINMA YARDIMI YAPILACAK MI?
Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.