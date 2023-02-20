Bakanlık madde madde açıkladı: İşte depremzedelere yapılacak yardımlar

1. AFETZEDELER İÇİN NAKDİ YARDIM YAPILACAK MI?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.