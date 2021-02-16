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  3. 16 Şubat 2021 14:40

Bakanlık marka marka açıkladı: Bu markaların maskelerini kullanmayın!

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tespit etti. Bakanlık bu markaları da tek tek açıkladı. İşte o liste...

Bakanlık marka marka açıkladı: Bu markaların maskelerini kullanmayın!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr model maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.

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Bakanlık marka marka açıkladı: Bu markaların maskelerini kullanmayın!

Nez Mask marka Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen "Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti" deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.

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Bakanlık marka marka açıkladı: Bu markaların maskelerini kullanmayın!

Arızon marka Kn 95 model maske Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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Bakanlık marka marka açıkladı: Bu markaların maskelerini kullanmayın!

Dna marka 2934 Ffp3v model maske Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

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