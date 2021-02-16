Bakanlık marka marka açıkladı: Bu markaların maskelerini kullanmayın!
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tespit etti. Bakanlık bu markaları da tek tek açıkladı. İşte o liste...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr model maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.
Nez Mask marka Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen "Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti" deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Arızon marka Kn 95 model maske Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.