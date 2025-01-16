Bakanlık satışını yasakladı: Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden bir gömleğin piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimler sonucu insan sağlığını tehdit eden ürünleri ''Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'' (GÜBİS) üzerinden kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
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GÖMLEKTE YÜKSEK ORANDA KURŞUN TESPİT EDİLDİ
Bakanlık son olarak, ''Caizen" markalı mavi gömlek için limit değerler üzerinde kurşun yer alması nedeniyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı.
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Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.
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"YÜKSEK KALİTE" DİYEREK SATMIŞLAR
Öte yandan ürünün etiketinde ''High Quality'' yani ''Yüksek Kalite'' yazması dikkat çekti.
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