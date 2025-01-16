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Bakanlık satışını yasakladı: Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden bir gömleğin piyasaya arzını yasakladı ve toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık satışını yasakladı: Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimler sonucu insan sağlığını tehdit eden ürünleri ''Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'' (GÜBİS) üzerinden kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. 

 

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Bakanlık satışını yasakladı: Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın - Resim: 2

GÖMLEKTE YÜKSEK ORANDA KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Bakanlık son olarak, ''Caizen" markalı mavi gömlek için limit değerler üzerinde kurşun yer alması nedeniyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı.

 

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Bakanlık satışını yasakladı: Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın - Resim: 3

Ürünün kimyasal riskler taşıdığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Kanun, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

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Bakanlık satışını yasakladı: Dolabınızda bu gömlek varsa çöpe atın - Resim: 4

"YÜKSEK KALİTE" DİYEREK SATMIŞLAR

Öte yandan ürünün etiketinde ''High Quality'' yani ''Yüksek Kalite'' yazması dikkat çekti. 

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