Bakanlık tek tek açıkladı: İşte taklit ve hileli ürünlerin listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan taklit ve hileli ürünlerin listesi...