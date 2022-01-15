Bakanlık vahim tabloyu hiçe saydı: İstanbul kıpkırmızı!
Vaka sayılarındaki artışa rağmen aşısız vatandaşlar için PCR testi uygulamasının kaldırılması tepkilere neden oldu. İstanbul'daki vaka artışı koronavirüs haritasına böyle yansıdı...
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, açıklanan koronavirüs tablolarıyla birlikte kentin büyük bir bölümü kırmızıya büründü.
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
İçişleri Bakanlığı'nca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazıda; "Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.
TARTIŞMA YARATTI
Aşı olmayan vatandaşlar test zorunluluğunun kaldırılmasına sevinirken, vaka sayılarının pik yaptığı dönemde böyle bir adım atılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Bu bilimsel olarak tartışılacak bir karar değil, bu resmen ‘Omicron yayılsın, her gün şu kadar insan ölsün’ demek anlamına geliyor" diye konuştu.