Bakanlık vahim tabloyu hiçe saydı: İstanbul kıpkırmızı!

TARTIŞMA YARATTI

Aşı olmayan vatandaşlar test zorunluluğunun kaldırılmasına sevinirken, vaka sayılarının pik yaptığı dönemde böyle bir adım atılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Bu bilimsel olarak tartışılacak bir karar değil, bu resmen ‘Omicron yayılsın, her gün şu kadar insan ölsün’ demek anlamına geliyor" diye konuştu.