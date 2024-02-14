Bakanlıktan ''kelepir'' arsa satışı! Peşin ödeyene yüzde 20 indirim

"Kendi evimi yapmak istiyorum"

Yatırımlık arsalardan faydalanmak isteyen Gözde Dinç, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Samsun’da evini yapmak veya yatırım yapmak isteyenler için 314 muhtelif arsayı yüzde 25 peşin, 24 ay vade ile satışa çıkardı. Ben de yeni doğan çocuğum için bir arsa alarak kendi evimi yapmak istiyorum" dedi.