  4. İstanbul'da sokak ortasında küçük kız çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi!

Bakırköy meydanında tacizciye linç girişimi! Yere yatırıp tekmelediler

İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasyına yansıdı.

Kaynak: DHA
Bakırköy meydanında tacizciye linç girişimi! Yere yatırıp tekmelediler - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi. Kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti. 

Bakırköy meydanında tacizciye linç girişimi! Yere yatırıp tekmelediler - Resim: 2

Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Bakırköy meydanında tacizciye linç girişimi! Yere yatırıp tekmelediler - Resim: 3

Görüntülerde, kızın 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı. (DHA)

Bakırköy meydanında tacizciye linç girişimi! Yere yatırıp tekmelediler - Resim: 4
