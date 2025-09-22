Bakırköy meydanında tacizciye linç girişimi! Yere yatırıp tekmelediler
İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasyına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre; yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi. Kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti.
1 / 4
Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2 / 4
Görüntülerde, kızın 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı. (DHA)
3 / 4
4 / 4