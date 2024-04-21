Bakkalda intikam saldırısı kamerada

Yaşanan olayın ardından dayak yiyen kişi arkadaşıyla sokakta gezdiği sırada kendisini döven kişilerin arkadaşını gördü. Ellerindeki sopayla 18 yaşındaki genci dövmeye başlayan şüpheliler, daha sonra bir bakkala sığınan genci kovalamaya devam etti.