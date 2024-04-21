Bakkalda intikam saldırısı kamerada
İstanbul Fatih'te iki kişi, daha önce kavga ettikleri kişinin arkadaşını sopayla dövdü. Kafasına aldığı darbeler sonucu yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, 18 Mart Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Seyid Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda iki kişi, bir kişiyi aralarında çıkan tartışma sonucu dövdü.
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Yaşanan olayın ardından dayak yiyen kişi arkadaşıyla sokakta gezdiği sırada kendisini döven kişilerin arkadaşını gördü. Ellerindeki sopayla 18 yaşındaki genci dövmeye başlayan şüpheliler, daha sonra bir bakkala sığınan genci kovalamaya devam etti.
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Bakkalda yaşanan arbedede iki şüpheli, gencin kafasına sopayla vurdu. Şüphelilerin elinden kurtulup kaçan genç, kafasına aldığı darbelerin ardından hastaneye gitti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen 18 yaşındaki gencin şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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