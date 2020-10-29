Bakü'de büyüleyen görüntü! Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlandığını, Azerbaycan'ın da bu sevince ortak olduğunu belirten Özoral, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, ortaklık ve dostluk bu günlerde son derece önemli ve güzel günlerden geçiyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta Türkiye her türlü desteği sonuna kadar vereceğini açıkladı. Bu bizim kardeşliğimizin bir gereği." diye konuştu.



