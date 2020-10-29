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  3. 29 Ekim 2020 21:44

Bakü'de büyüleyen görüntü! Türk bayrağı yansıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi ile Bakü Olimpik Stadı'na Türk Bayrağı yansıtıldı.

Bakü'de büyüleyen görüntü! Türk bayrağı yansıtıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtılan Bakü Olimpik Stadı ve Haydar Aliyev Merkezi'nden Türk müzikleri de seslendirildi.

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Bakü'de büyüleyen görüntü! Türk bayrağı yansıtıldı

Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izledi.

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Bakü'de büyüleyen görüntü! Türk bayrağı yansıtıldı

Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın "iki devlet, bir millet" olarak sevincini de kederini de paylaşan iki ülke olduğunu söyledi.

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Bakü'de büyüleyen görüntü! Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlandığını, Azerbaycan'ın da bu sevince ortak olduğunu belirten Özoral, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, ortaklık ve dostluk bu günlerde son derece önemli ve güzel günlerden geçiyor. Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta Türkiye her türlü desteği sonuna kadar vereceğini açıkladı. Bu bizim kardeşliğimizin bir gereği." diye konuştu.

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