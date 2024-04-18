Balığın kafasındaki mucize: Bu taşlar böbrek taşı düşürüyor
Karadeniz'de nadir olarak görülen ''eşkina kötek'' balığının böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor. Balığın tanesi 30 TL'den alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Karadeniz’de nadir avlanan bir balık türü olan ’eşkina kötek’ balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.
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Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor.
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Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor.
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Henüz tam yetişkin boyutlara gelmediği halde normal boyutunun bile yarım metreye ulaştığı eşkina balığının kilosu 400 TL’den satışa sunuluyor.
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