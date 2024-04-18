  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Balığın kafasındaki mucize: Bu taşlar böbrek taşı düşürüyor

Balığın kafasındaki mucize: Bu taşlar böbrek taşı düşürüyor

Karadeniz'de nadir olarak görülen ''eşkina kötek'' balığının böbrek taşı düşürdüğüne inanılıyor. Balığın tanesi 30 TL'den alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
Balığın kafasındaki mucize: Bu taşlar böbrek taşı düşürüyor - Resim: 1

Karadeniz’de nadir avlanan bir balık türü olan ’eşkina kötek’ balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşı rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor. 

1 / 5
Balığın kafasındaki mucize: Bu taşlar böbrek taşı düşürüyor - Resim: 2

Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. 

2 / 5
Balığın kafasındaki mucize: Bu taşlar böbrek taşı düşürüyor - Resim: 3

Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor. 

3 / 5
Balığın kafasındaki mucize: Bu taşlar böbrek taşı düşürüyor - Resim: 4

Henüz tam yetişkin boyutlara gelmediği halde normal boyutunun bile yarım metreye ulaştığı eşkina balığının kilosu 400 TL’den satışa sunuluyor.

4 / 5