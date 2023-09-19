Balık halinde ortalığı karıştıran iddia: ''Fiyatlar yükselsin diye denize açılmadılar''
İstanbul Gürpınar Balık Hali'nde gece balıkçılar ve hale balık almaya gelen esnaf arasında hamsi fiyatıyla ilgili gerginlik yaşandı. Tekneciler, pazarcıların fazla kar marjıyla balıkları pahalıya sattıkları gerekçesiyle denize açılmayınca, hale de balık gelmedi. Hale gelenler ise eli boş döndü.
İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) ile İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) arasında yapılan toplantı sonucunda; balıkçılar gece denize açılmadı. Kasa kasa hamsi alma hayaliyle İstanbul Gürpınar Balık Hali'ne gelen pazar esnafı, halde balık olmadığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bu durum gece saatlerinde esnaf ve tekneciler arasında da gerginliğe neden oldu. Tekneciler, balık alan esnafın kar marjının yüksek olduğunu, mazot fiyatları nedeniyle de kendi masraflarını karşılayamadıklarını belirtirken, esnaf da vatandaşa ucuz balık verme gayretinde olduklarını savundu.
DHA'nın haberine göre tekneciler bugün yeniden denize açılacaklarını ve bugünden itibaren piyasaya girecek olan balıklarda 600 lira taban fiyat uygulaması yapacaklarını belirtti. İki taraf arasındaki gerginlik pazar tezgahlarına da yansıdı. Yakuplu semt pazarındaki 3 tezgahta fiyatlar 50, 70 ve 100 lira arasında değişti. Bazı tezgahlarda hamsi mevsiminde olmasına rağmen şoklu halde satıldı, hamsi fiyatı bir günde 2 katına çıktı. Vatandaş ise 100 liranın pahalı olduğunu, bütçelerine göre balık arayışında olduklarını söyledi.
MAĞDUR HALK OLUYOR
Halden balık alamayan esnaf Murat Ç., "Biz semt pazarlarında balığı çok ekonomik satıyoruz. Halkımız bu balığı yemeli. Burada da balık bol olduğu zaman dün hamsinin kilosunu 50 liraya sattık. Aşağı yukarı 10 gündür 50 liraya satıyoruz. Halkın talebine göre olan rakamı bu. Kasasını 400-300-500 liraya alıyoruz. 600 liraya da alıyoruz, gün gün değişiyor. Bunu kimse belirleyemez. Motorların yakalamış olduğu kasa adetine göre o günün talebine göre fiyatlar burada artar. Açık artırmayla satılır. Onlar mazotun çok pahalı olduğunu dile getiriyorlar, doğrudur. Haklılar, ona bir şey diyemiyoruz ama kalkıp bunları mana edip de sadece komisyoncu arkadaşlarla görüşüp, biz yarın balığa çıkmıyoruz diye keyfi bir şey diyemezler. Mağdur burada bizi boş verin, halk oluyor. Bugün benim pazarımda hamsi yok. Bu arkadaşlar balık tutup gelselerdi Bayrampaşa'da 50 liraya balık satacaktım. Balıkçılar bugün balık ucuz satıldığından dolayı tutmadılar, balığın daha pahalı satılmasını istiyorlar" dedi.
1-2 GÜN ÖNCE GELEN HAMSİLER PAZAR TEZGAHINDA
Bir başka esnaf da, "Motorcu ağabeylerimiz kendi maliyetlerini aşağı çekebilselerdi bu muhabbetlerin hiçbiri yapılmıyor olacaktı. Ne balıkçı esnafı motorcuyu mağdur etmek ister ne de motorcu esnafı mağdur etmek ister" dedi.
Balık almak için hale gelen Yusuf B., "Bugün hamsi avına çıkılmaması kararı alındı. Bu yanlış bir karar. 600 liranın altında hamsi satılmayacak gibi bu rakam, eğer satılırsa biz bu hamsiyi balık haline değil de yeme götürüp dökeriz diye bir paylaşım olmuştu. Bu da balık camiasının, sektörün sahipsiz olduğunu gösteriyor. İnsanlar sezon açılmışken taze taze balıklarını yemesi gerekirken, şu anda bugün giden şoktan, bir gün, iki gün önce gelen hamsiler pazar tezgahına, restoranlara gidiyor" ifadelerini kullandı.