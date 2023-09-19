Balık halinde ortalığı karıştıran iddia: ''Fiyatlar yükselsin diye denize açılmadılar''

1-2 GÜN ÖNCE GELEN HAMSİLER PAZAR TEZGAHINDA

Bir başka esnaf da, "Motorcu ağabeylerimiz kendi maliyetlerini aşağı çekebilselerdi bu muhabbetlerin hiçbiri yapılmıyor olacaktı. Ne balıkçı esnafı motorcuyu mağdur etmek ister ne de motorcu esnafı mağdur etmek ister" dedi.

Balık almak için hale gelen Yusuf B., "Bugün hamsi avına çıkılmaması kararı alındı. Bu yanlış bir karar. 600 liranın altında hamsi satılmayacak gibi bu rakam, eğer satılırsa biz bu hamsiyi balık haline değil de yeme götürüp dökeriz diye bir paylaşım olmuştu. Bu da balık camiasının, sektörün sahipsiz olduğunu gösteriyor. İnsanlar sezon açılmışken taze taze balıklarını yemesi gerekirken, şu anda bugün giden şoktan, bir gün, iki gün önce gelen hamsiler pazar tezgahına, restoranlara gidiyor" ifadelerini kullandı.